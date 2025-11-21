Пентагонът предложи на Зеленски нов мирен план

Кадър България он ер, архив

Украинският президент ще разговаря с американския си колега за новия му мирен план за Украйна. А според медии отвъд Океана Зеленски се е съгласил на "стегнат график" за подписване на споразумение.

Документът е бил представен на Володимир Зеленски днес от четирима от водещите фигури в Пентагона. И според американски медии е изработен от специалния пратеник на Белия дом Стив Уитков и руския му колега Кирил Дмитриев. Киев не потвърди изтеклите условия за отказ от целия Донбас и значително съкращаване на армията си.

„Ще работим по точките от плана, така че да постигнем справедлив край на войната. Подкрепяме всички предложения по същество, които биха ни доближили до истински мир“, каза Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Според украинска депутатка Киев не е участвал в съставянето на плана. Говорителката на Белия дом заяви, че става дума за работна версия, а разговорите продължават:

„Президентът е непоколебим в слагането на край на тази война. Неговият екип работи и с Русия, и с Украйна, за да разбере какво са готови да отстъпят в името на траен мир.“

За да е работещ, планът трябва да бъде одобрен от Киев и подкрепен от Европа – потвърдиха днес външните министри на 27-те.

„Натискът трябва да е върху агресора, а не върху жертвата“, заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика.

Москва омаловажи значението на плана. Според говорителя на Кремъл има контакти с Вашингтон, но те не биха могли да се нарекат „консултации“.

