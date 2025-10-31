Пентагонът разреши "Томахоук" за Украйна

Кадър Ютуб

Пентагонът даде "зелена светлина" на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", след като е оценил, че това няма да повлияе негативно на американските запаси, като крайната политическа преценка остава в ръцете на президента Доналд Тръмп, според трима американски и европейски официални лица, запознати с въпроса, предаде България он ер.

Разговорът между Тръмп и Зеленски

По-рано този месец Тръмп заяви по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна: "Не искам да даваме неща, които са ни нужни, за да защитаваме страната си".

Обединеният щаб е информирал Белия дом за своята оценка по-рано този месец, точно преди срещата на Тръмп със Зеленски, който настоява за ракетите, за да може по-ефективно да нанася удари по нефтени и енергийни обекти дълбоко в Русия.

"Томахоук" има обсег около 1 600 километра.

Оценката обнадежди европейските съюзници на САЩ, които смятат, че сега САЩ имат по-малко оправдания да не предоставят ракетите, заявиха двама европейски официални лица. Тръмп също каза само дни преди срещата със Зеленски, че САЩ имат "много Томахоук" и потенциално могат да ги предоставят на Украйна.

Промяната на позицията на американския президент

Американските и европейските официални лица бяха изненадани, когато Тръмп драматично промени позицията си няколко дни по-късно, заявявайки по време на откриването на работен обяд с Зеленски в Белия дом, че САЩ "имат нужда" от ракетите. След това той каза на Зеленски на закрита среща, че САЩ няма да ги предоставят, поне засега.

Решението на Тръмп беше взето ден след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, който му казал, че "Томахоук" могат да ударят големи руски градове като Москва и Санкт Петербург - това няма да има съществено въздействие на бойното поле, но ще навреди на отношенията между САЩ и Русия, съобщава CNN.

Тръмп не е изключил напълно възможността за предоставяне на ракетите, съобщиха източници на CNN, а администрацията е изготвила планове за бързо предоставяне на ракетите на Украйна, ако Тръмп даде нареждане.

Разочарование заради Путин

В последните седмици Тръмп също така е изразил голямо разочарование от нежеланието на Путин сериозно да обсъди мирни преговори, поради което одобри нови американски санкции срещу руски нефтени компании миналата седмица и засега отмени планираната среща с Путин в Будапеща за обсъждане на Украйна.

Въпреки че Пентагонът няма притеснения относно запасите, американските отбранителни служители все още се борят с въпроса как Украйна би се обучавала и разполагала ракетите, казаха официални лица. Все още има няколко оперативни въпроса, които трябва да бъдат решени, за да може Украйна да използва ракетите ефективно, добавиха източниците.

Един от въпросите е как Украйна би изстрелвала ракетите, ако САЩ ги предоставят.

"Томахоук" най-често се изстрелва от надводни кораби или подводници, но украинският флот е силно намален, така че ракетите вероятно ще трябва да се изстрелват от сушата.

В публикация в X по-рано тази седмица Зеленски заяви, че Украйна се надява да разшири възможностите си за далекобойни удари до края на годината, за да може войната да приключи "на справедливи условия" за страната.

"Глобалните санкции и нашата точна прецизност практически се синхронизират, за да приключат тази война на условия, справедливи за Украйна", написа той.

"Всички цели за дълбоки удари трябва да бъдат напълно обезпечени до края на годината, включително разширяването на нашия далекобоен потенциал", добави той.

