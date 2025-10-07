Пепелянка почина, след като ухапа пиян мъж

Пиксабей

В Хърватия пепелянка ухапа пиян мъж и почина от високи нива на алкохол в кръвта, съобщава News Bar, предаде Новини.бг.

Това доста странно събитие се случило на 42-годишния Щеф Радулич. Той току-що бил приключил бизнес среща и бил леко пиян. Затова решил да се разходи из квартала. Както самият той разказал, по време на разходката си случайно се приближил твърде много до пепелянка, която веднага го нападнала.

„Усетих остра болка и веднага осъзнах, че е змия. Щях да хукна към лекаря, но забелязах, че нещо не е наред с нея – очите ѝ бяха полузатворени, люлееше се“, каза Радулич пред изданието.

Докато мъжът транспортирал змията до ветеринарната клиника, тя починала, пише Труд.

„Змиите просто не са свикнали естествената им плячка да има такава концентрация на алкохол в кръвта. И особено не в 14:00 часа. Измерихме концентрацията на алкохол на усойницата от 5,1 гр/кг, което малко същества могат да преживеят”, каза д-р Мате Дърнич.

Интересното е, че отровата не е оказала никакво влияние върху здравето на Щеф. Лекарите смятат, че алкохолът в организма му е неутрализирал ефектите на токсина, спасявайки живота му.

