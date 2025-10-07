реклама

Пепелянка почина, след като ухапа пиян мъж

07.10.2025 / 10:12 3

Пиксабей

В Хърватия пепелянка ухапа пиян мъж и почина от високи нива на алкохол в кръвта, съобщава News Bar, предаде Новини.бг.

Това доста странно събитие се случило на 42-годишния Щеф Радулич. Той току-що бил приключил бизнес среща и бил леко пиян. Затова решил да се разходи из квартала. Както самият той разказал, по време на разходката си случайно се приближил твърде много до пепелянка, която веднага го нападнала.

„Усетих остра болка и веднага осъзнах, че е змия. Щях да хукна към лекаря, но забелязах, че нещо не е наред с нея – очите ѝ бяха полузатворени, люлееше се“, каза Радулич пред изданието.

Докато мъжът транспортирал змията до ветеринарната клиника, тя починала, пише Труд.

Хванаха змия в самолет

„Змиите просто не са свикнали естествената им плячка да има такава концентрация на алкохол в кръвта. И особено не в 14:00 часа. Измерихме концентрацията на алкохол на усойницата от 5,1 гр/кг, което малко същества могат да преживеят”, каза д-р Мате Дърнич.

Интересното е, че отровата не е оказала никакво влияние върху здравето на Щеф. Лекарите смятат, че алкохолът в организма му е неутрализирал ефектите на токсина, спасявайки живота му.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
robotron2000 (преди 15 минути)
Рейтинг: 51381 | Одобрение: 2006
милицията спрели дедо с москвуча, вътре догоре с дамаджани! решили да му направят тест! теста 5 промила, милиционерите се чудят, дедо колко трябва да си пил за 5 промила! дедото казал еми трябва три дена да не пия!!
0
0
MrBean (преди 16 минути)
Рейтинг: 190736 | Одобрение: -2019
Ами наздраве,а домашните ви усойници не ги хваща ,така че внимавайтеУхилен
1
0
Дедо (преди 36 минути)
Рейтинг: 23393 | Одобрение: 6753
Звучи като виц... Доколкото знам, змиите не са кръвопийци - хапят ( за част от секундата ) и бягат...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама