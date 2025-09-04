Пепи Бакърджиев преди мача с Испания: Никога не са ни давали такъв коефициент

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Спортният журналист на bTV Петър Бакърджиев се включи на живо в сутрешния блок от националния стадион, за да покаже подготовката за мача между България и Испания тази вечер. Той не отговори директно на въпроса какви шансове имаме за победа. За сметка на това той предпочете да цитира оценката на букмейкърите.

„Никога България не е имала толкова ниска възможност за победа като домакин”, обяви Бакърджиев и посочи, че коефициентът е между 1:26 и 1:36.

Той коментира, че за звездите на Испания да играят на българския национален ще е като пътуване във времето. Журналистът показа олющена боя в секторите и добави, че стандартът е като от 70-те на миналия век. Все пак Бакърджиев похвали тревното покритие, по което ще „тичат милионите на Испания” , както се изрази той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!