Пепи Бакърджиев с остър коментар по БТВ: Тази олимпиада е пропуснат шанс

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Спортният журналист от bTV Петър Бакърджиев посече институциите с коментар за поведението им във връзка със стартиращите Зимни олимпийски игри.

„Тази олимпиада е пропуснат шанс за възпитание на спортна култура - нещо, което е много важно за децата. Учениците не знаят, че има олимпиада, че имаме участници там. Минете край спортното министерство, по нищо няма да познаете, че ще участваме”, коментира очевидно ядосан журналистът.

Той заяви също, че поне един павилион в центъра на София е можел да напомня, че се провежда най-голямото състезание в зимните спортове. В градовете, откъдето идват участниците, както и в ски центровете ни, липсва каквото и да е, свързано с олимпиадата, даже в сайтовете на общините не се споменава нищо.

„Ние сме единствените с двама шефове на олимпийския комитет, единият е там, другият го няма...”, попълни Бакърджиев.

Той обаче поздрави отговорните за екипировката на българските зимни олимпийци, че този път са се справили много добре и са избрали качествени и красиви екипи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!