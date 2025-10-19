Перник чества своя празник

снимка: Rostre, Уикипедия



Перник чества днес Ден на града. Празникът е на 19 октомври - денят, в който църквата почита св. Иван Рилски, закрилник на всички българи и покровител на миньорите и на Перник.

През 1903 година управата на Държавни мини Перник със съгласието на тогавашното министерство на търговията, утвърждава светеца от Рила за небесен покровител на миньорите, а през 1994 година с решение на ОбС 19 октомври е обявен за Ден на града.

И тази година празникът ще започне със света литургия в църквата "Св. Иван Рилски", в която се съхранява частица от мощите на светеца. На тържествена сесия ще бъдат гласувани номинациите за почетен гражданин на Перник.

Официалното откриване на празника е в 11.00ч., когато ще бъдат връчени годишните награди за принос в развитието на града. Богата е програмата през днешния ден. В 12.00ч. в галерия "Любен Гайдаров" ще бъде открита изложба скулптура на Камен Цветков, а в 15.00ч. – в Минната дирекция ще бъде представена изложбата "Антична колекция на Боян Радев", предава БНР.

Ще има много концерти и забавления за най- малките. През целия ден до 20:00 ч. посетителите могат да се включат в Ден на отворените врати в Регионалния исторически музей, а Подземният минен музей ще работи с удължено време – до 19:30 ч. , като входът остава платен.

