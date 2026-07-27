Пешеходец е блъснат от автомобил в смолянския квартал "Устово"

Снимка: Булфото

Пешеходец е блъснат от автомобил на ул. "Васил Райдовски“ в смолянския квартал "Устово". На място има полиция и линейка, предава Фокус.

Удареният е бил адекватен при пристигането на спешната помощ.

Той ще бъде транспортиран до болницата за прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му, уточниха от полицията.

Предстои причината за възникване на инцидента да бъде изяснена. Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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