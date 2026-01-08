Пешеходец е с фрактура след пътен инцидент в Ямбол

Снимка: Булфото

Мъж на 47 години е пострадал при пътен инцидент в Ямбол. Пешеходецът е бил блъснат от лек автомобил на ул. „Търговска”, в близост до адрес с номер 146, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Мъжът е с фрактура на тазобедрена става, без опасност за живота, съобщава БТА.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 18:20 ч. По първоначални данни управляващият лек автомобил „Рено Сценик” 53-годишен мъж е блъснал пешеходеца при нарушаване правилата за движение и по непредпазливост, посочиха от полицията.

Пострадалият е транспортиран до областната Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон”. По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 20 тежки катастрофи с 24 ранени, съобщиха от пресцентъра на МВР. От началото на годината са регистрирани 84 тежки катастрофи със 109 ранени и девет загинали.

