Пешеходец и полицай загинаха на околовръстното на София

При два пътни инцидента в района на Северната тангента в София са загинали полицай и пешеходец, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

При първия - след 02:00 часа тази нощ, в посока Ботевград сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец, който загива на място.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили", допълниха от СДВР. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай, съобщават още от столичната полиция.

Движението на автомобили тази сутрин в района е затруднено, съобщи БТА.

