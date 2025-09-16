Снимка: Булфото

Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът се е случил днес по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч.

Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, посочиха за БТА от Центъра за Спешна медицинска помощ.

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.

