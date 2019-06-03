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Пешеходец почина в болницата след удар от кола, шофьорът не го видял в тъмното

03.06.2019 / 13:40 0

32-годишен пешеходец е загинал при пътен инцидент до хитринското село Развигорово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Шумен, цитирани от БНР.


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Произшествието е станало около 22:16 ч. на 1 юни. Водач на лек автомобил "Ауди Ку 7" с разградска регистрация, който се движил в посока към Русе, не видял и блъснал движещия се вдясно от него пешеходец.

Пострадалият бил откаран в МБАЛ-Шумен. След преглед било установено, че 32-годишният жител на село Байково е с фрактура на ляв крак и травми по тялото. Два часа по-късно мъжът починал в болничното заведение. Водачът на автомобила, на 47 години, от село Побит камък е тестван за алкохол, наличие не е установено.

Образувано е досъдебно производство.

 

 

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