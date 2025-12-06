Пешеходец се ядоса на шофьор, извади пистолет и стреля в центъра на София

снимка: Булфото

Стрелба в района на метростанция "Опълченска" в София. От МВР казаха за "Фокус", че сигнал за инцидента е получен около 19:35 часа днес.



По първоначална информация мъж е слязъл от трамвая на спирката до един от изходите на метрото и е предприел пресичане на бул. "Тодор Александров", когато е бил засечен от автомобил.



В отговор пешеходецът е извадил газов пистолет и е произвел изстрел, след което е напуснал мястото. Екипи на "Спешна помощ" и полицията са пристигнали незабавно. Няма пострадали.



Полицията все още е на мястото на инцидента и извършва оглед.

