Пешеходец загина след удар от линейка в Симеоновград

04.11.2025 / 17:37 0

Снимка: Булфото, архив

Пешеходец е починал след като е бил блъснат от специализиран автомобил в Симеоновград, съобщават от Областна дирекция на МВР Хасково.

Сигнал за инцидента е подаден около 10 ч. тази сутрин, предава БНР.

По първоначални данни 64-годишен водач на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход, на площад пред спешното отделение, когато е блъснал мъж на 66 години.

Той е паднал и е ударил главата си. На път към хасковската болница пострадалият е починал. 

Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за 24 часа.

 

