Пешеходец загина след удар от линейка в Симеоновград

Снимка: Булфото, архив

Пешеходец е починал след като е бил блъснат от специализиран автомобил в Симеоновград, съобщават от Областна дирекция на МВР Хасково.

Сигнал за инцидента е подаден около 10 ч. тази сутрин, предава БНР.

По първоначални данни 64-годишен водач на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход, на площад пред спешното отделение, когато е блъснал мъж на 66 години.

Той е паднал и е ударил главата си. На път към хасковската болница пострадалият е починал.

Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за 24 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!