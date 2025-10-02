Пешеходци изгоряха с по 100 лева в Шумен

Снимка: ОДМВР-Шумен

20 са санкционираните пешеходци след влезлите в сила нови изменения и задължения. Шест от наложените глоби са свързани с нарушения на новата алинея 5 според която не трябва да ползват мобилен телефон, мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието им при пресичане.

Глобата за това нарушение е в размер на 100 лева, предава 24shumen.com.

Разяснителните беседи за измененията в Закона за движение по пътищата продължават в област Шумен.

Днес мобилни екипи са посетили селата Изгрев и Осеновец, където са провели срещи с представители на местната власт. Раздадени са информационни листовки, в които са посочени основни задължения на пешеходците съгласно промените.

В Нови пазар продължават срещи с жителите на града и разяснения на новите промени, които касаят пешеходците.

В ход е специализирана полицейска операция, насочена към неправилно пресичащи пешеходци. От МВР отново отправят апел към тях да бъдат внимателни, да не изскачат внезапно на пътното платно и преди да пресекат да се огледат в двете посоки.

Задълженията на пешеходците:

Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

-Преди да навлязат на платното за движение, да спрат, да се огледат наляво и надясно и да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства. При нарушение: глоба в размер на 50 лева;

-Да спазват сигналите на регулировчика и светлинните сигнали. При нарушение: глоба в размер на 100 лева;

-Да не преминават през ограждения. При нарушение: глоба в размер на 100 лева;

-Да не използват мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващи вниманието им. При нарушение: глоба в размер на 100 лева;

-Да пропуснат приближаващите релсови превозни средства. При нарушение: глоба в размер на 50 лева.

Чл. 114. На пешеходците е забранено:

-Да се движат в тунели и по мостове, когато няма изградени тротоари. При нарушение: глоба в размер на 50 лева;

Чл. 115. ал. 3.:

-На пешеходците е забранено да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници автобус, трамвай или тролейбус. При нарушение: глоба в размер на 50 лева;



За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!