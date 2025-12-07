Пещерни водолази проучиха 270 м сифон в пещерата "Падалото"

Снимка Пиксабей

Българска експедиция проучи 270 метра от неизследван сифон в пещерата "Падалото", на брега на река Янтра, край едноименното село в община Дряново. В експедицията са участвали над 20 пещерняци oт различни клубове в страната - "Под Ръбъ", "Академик", "Екстрем", ПКСУ София, както и индивидуални участници. Голямата група е била нужна, за да пренесат през труден терен екипировката за двамата водолази - Димитър Христов - Уинки и Владимир Георгиев, предава БНР.

"Влязохме в страничен сифон и минахме около 270 нови метра, като накрая не ни достигна съвсем малко въже, иначе може би щяхме да излезем в сухи части и да свържем познати части от картата", разказа пред БНР Димитър Христов.

За напълно незиследван сифон това са много метри. За сравнение - в същата пещера предишните три сифона (проучени в рамките на много експедиции) са общо около 360 м.

“Дъждовното време и студените температури направиха цялостното предизвикателство още по-трудно за всички от групата. В голяма част от пещерата тече река и на участниците им се налагаше да седят мокри с часове, докато ние проучвахме сифона”, каза Уинки.

В България има малко пещери със сифони - тунели и галерии, запълнени с вода, които са предизвикателство за спелеолозите. Всяко гмуркане там е сложно начинание, тъй като винаги носи риск. Затова и пещерното гмуркане е сочено като един от най-опасните екстремни спортове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!