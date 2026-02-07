Пещерняк: Калушев е подготвен да прекара месеци в пещера на дълбочина, на която никакви служби не могат да стигнат

Кадър Нова тв

Те не посещават градини, прегледи и всякакъв социален живот, какъвто всяко дете трябва да води, казва пред Нова телевизия Свилен Делчев, пещерняк и спелеолог, познат на Ивайло Калушев.

Пещерите и техните тайни срещат Свилен с Ивайло Калушев.

„Разликата между нас и тях беше, че това е едно колективно занимание. Занимание, в което се събират много хора. Пещерите са трудни за изследване, не е за сам човек, не е скала да се катери, има план въобще за проникване. При тях това нещо не съществуваше – те винаги ходеха сами", обяснява Делчев, цитира 24 часа.

Дори и след като експедициите приключвали, Калушев оставал сам, разказва Свилен.

„На нас ни беше странно това уединение от тяхна страна, при положение че си беше традиция още от първите хора планинари, които ни завещаха това нещо като традиция – да се събираме и в проникването на пещерите, и в изучаването им и да си помагаме. При тях това нещо липсваше. Даже изучаваха една интересна пещера в района на Боснек – Врелото, и криеха от цялата пещерна общественост откритията, които бяха направили там", казва Свилен Делчев.

„При него нещата пак бяха доста по-различни, по доста по-различен начин се провеждаха техните лагери. За мен, откровено, е плашеща неговата Facebook страница на училището, което той създаде през 1992/93 г. Там има послания, които не са ми ОК като човек, като баща, като гражданин. Страшна ми е страницата. Като родител не бих си пуснал детето в такава среда", казва Свилен Делчев.

„Тези филми, които сте ги гледали за оцеляване - това е една малка частица от него. Добре е хората, които го издирват, да направят един психологически профил, защото ако има някой, подготвен за каквито и да е условия за живот месеци в пещера, за дълбочина, до която не могат да достигнат каквито и да е служби – това е той", казва Свилен Делчев.

