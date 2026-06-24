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Ситуацията на фронтовите линии за Киев се влошава ежедневно и скоро ще премине точката на необратимост. Това каза Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, съобщават руски медии, цитира Новини.бг

„Ситуацията на фронтовите линии е такава, че се влошава ден след ден за киевския режим. Динамиката е ясна: нашите войски напредват по целия фронт. И в определен момент ще настъпят необратими процеси за киевския режим“, каза той. „Затова киевският режим се бори с каквото може“, обясни Песков, обяснявайки засилващите се военни действия на Киев срещу гражданската инфраструктура.

По думите му, ударите на Киев разкриват нацистката му природа.

„Киев, претърпял поражение на фронта, отвръща назад и разкрива нацистката си природа, като атакува руската гражданска инфраструктура”, каза Песков.

Редактор "Екип на Петел",

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