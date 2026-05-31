Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че страните от Европейския съюз правят всичко възможно, за да удължат украинския конфликт и поради това не трябва да говорят за никакви червени линии", защото в този смисъл "те са прекрачили всичко, което може да се прекрачи", предава Вести.

"Те (страните от ЕС) са прекрачили всичко, което може да се прекрачи, така че няма смисъл да се изброява", заяви Песков пред руския портал, коментирайки изявлението на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, която обвини Русия за инцидента с дрона в Румъния и заяви, че Москва "е прекрачила поредна червена линия".

Песков допълни, че причината за всички проблеми е Украйна и действията на киевския режим, отбелязва Фокус.

