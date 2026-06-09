Песков: ЕС не е готов да бъде посредник в мирния процес за Украйна

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Eвропейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украйна, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Започването на посреднически усилия посредством поставянето на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важно е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, а не върху мирните преговори", заяви Песков.

Европейската комисия е готова да предложи 21-вия си пакет от санкции срещу Русия, насочени към нейния енергиен сектор, банки и рибарство, потвърди междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, посочва БНР.

"Фокусираме се върху секторите с най-голямо въздействие", каза Фон дер Лайен пред репортери в Брюксел. "Нашите санкции продължават да хапят силно и да се отразяват дълбоко. Те отслабват икономическите основи на военните усилия на Русия", каза още тя.

Редактор "Екип на Петел",

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