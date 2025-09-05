Песков: Гаранциите за сигурността на Украйна не могат да са от чуждестранни военни сили

Кадър Youtube

Гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни контингенти, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в публикувано тази сутрин изявление, цитирано от руската агенция РИА Новости.

"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат", заяви Песков, цитиран от БТА.

"Това не може да служи като гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", допълни говорителят на Кремъл.

