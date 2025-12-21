Песков: Не е предвиден разговор на Путин с Тръмп до края на годината

стопкадър: Ютуб

Графикът на президента на Русия Владимир Путин за последните седмици на тази година все още не предвижда телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

"Засега няма такъв в графика, но при необходимост може да бъде организиран бързо“, каза представителят на Кремъл, допълва БТА.

Песков също така отбеляза, че Кремъл ще съобщи по-късно дали Владимир Путин ще поздрави американския си колега Доналд Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година.

