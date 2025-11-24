Песков: Официално все още не сме получили нищо от американците

Кадър Youtube

Русия все още не е получила официална информация от САЩ за хода на преговорите в Женева, на които се обсъжда американският план за уреждане на руско-украинския конфликт. Това заявява говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг, предава Газета.ру, цитирана от Фокус.



"Официално все още не сме получили нищо“, коментира той пред журналисти.



Кремъл също няма информация, че САЩ и Украйна са коригирали някои точки в плана.



Вчера в Женева се проведоха преговори с представители на САЩ, Украйна и Европа, на които беше обсъден мирният план.



На 24 ноември агенция РБК-Украина съобщи, позовавайки се на източници, че украинската делегация е успяла да коригира повечето неудобни за Киев точки от документа.



В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Киев ще продължи да работи с партньорите си за постигане на компромиси по мирния план.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!