Песков: По някаква причина Полша и Балтийските държави постоянно се страхуват от нас и демонизират Русия

27.01.2026 / 15:38 2

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков изрази загриженост относно склонността на Полша и балтийските държави да се страхуват от Русия и да я демонизират, определяйки я като съществена грешка. В интервю за журналиста на Life Александър Юнашев Песков подчерта, че от векове някои държави са таили "недостиг на приятелски чувства“ към Русия, цитира БТА и Днес.бг.

"Вземете например Полша. Ние наистина се сблъскваме с предизвикателства с Полша. Балтийските държави също ни създават трудности. По някаква причина те постоянно се страхуват от нас и са склонни да демонизират Русия. Всяко ново правителство сякаш развива силна враждебност към нашата страна и нейния народ“, отбеляза Песков, цитиран от руските медии.

Той подчерта, че подобно отношение е погрешно, предполагайки, че тези нации биха могли да се възползват от по-задълбочено ангажиране с руската култура и насърчаване на по-добри отношения. 

"Има много неща, които Полша и балтийските държави биха могли да научат от Русия и нашата обща история“, добави говорителят на Кремъл.

