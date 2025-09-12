Песков: Преговорите между Русия и Украйна са поставени на пауза

стоп кадър: Ютуб

Взаимодействието между преговорните групи на Русия и Украйна е поставено на пауза, въпреки че са създадени канали за комуникация. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос за контактите между преговарящите от Москва и Киев.

„Канали за комуникация съществуват, те са установени. Нашите преговарящи имат възможност да общуват чрез тези канали, но засега вероятно е по-уместно да се говори за пауза“, отбеляза представителят на Кремъл, цитиран от ТАСС, предаде "Дарик".

От днес до 16 септември на територията на Беларус са планирани големи съвместни учения на руската и беларуската армия с името "Запад 2025". Очаква се в маневрите да участват около 13 хиляди военнослужещи.

Новината за ученията идва на фона на инцидента, при който в нощта между 9 и 10 септември руски дронове бяха свалени над Полша.

