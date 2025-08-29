Песков: Путин не изключва възможността за среща със Зеленски

стоп кадър: Ютуб

Руският президент Владимир Путин допуска среща с Володимир Зеленски, при условие че тя е добре подготвена. Това посочи говорителят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предаде агенция ТАСС, цитирана от Новини.

"Ще ви напомня за позицията на президента Путин. Той не изключва възможността за провеждане на такава среща, но смята, че всяка среща на най-високо ниво трябва да бъде добре подготвена, за да може да финализира работата, която първо трябва да се извърши на експертно ниво“, заяви говорителят на Кремъл.

