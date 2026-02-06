Песков: Разговорите в Абу Даби за мира в Украйна ще продължат

Кадър Youtube

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че тристранните раьговори в Абу Даби, които продължиха два ди, са били сложни, но конструктивни и ще продължат.

Кремъл заяви днес, че продължилите два дни разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна са били сложни, но конструктивни и че те ще продължат.

“Работата продължава“, каза Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.

Говорителят добави, че както Русия, така и САЩ признават необходимостта скоро да бъдат организирани разговори за контрола над ядрените оръжия, след като вчера изтече срокът на действие на договора “Нов СТАРТ“, който ограничаваше броя на стратегическите ракети, носители и бойни глави.

Песков каза, че по време на разговорите в Абу Даби двете страни са се споразумели, че ще действат отговорно след изтичането на срока на действие на договора, подписан през 2010 година.

Говорителят на Кремъл също така изрази надежда, че преговорите между Иран и САЩ в Оман ще дадат резултат и ще доведат до деескалация и призова всички страни междувременно да демонстрират сдържаност, БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!