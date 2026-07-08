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Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков даде обширно интервю за швейцарския вестник Die Weltwoche. Той очерта условията за прекратяване на Съвместната военна операция, оцени отношенията на Москва с Вашингтон, обърна се към европейски столици и разкри при какви обстоятелства руските войски биха използвали ядрено оръжие, цитира новини.бг и 24 часа.

Украинският президент Володимир Зеленски трябва да изпълни няколко условия, за да сложи край на конфликта в рамките на един ден, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за швейцарското списание Die Weltwoche.

„Изтеглете войските си от Донбас – от регионите, които сега са руски – и признайте ситуацията, която се е развила де факто, де юре. И на следващия ден войната ще приключи“, изброи той исканията на Москва.

Говорител на Кремъл отбеляза, че Зеленски, когато се е кандидатирал за президент на Украйна, е обещал на сънародниците си да прекрати бойните действия. „Това беше първоначалното му обещание. И той все още може да спре войната, като вземе много отговорно решение“, подчерта Песков.

Събеседникът на изданието отбеляза, че решението за провеждане на специална военна операция (СВО) в Украйна беше принудително, защото Съединените щати и европейските страни не послушаха Русия.

„Предполагаше се, че това ще бъде държава, която ще предостави територията си за разполагане на всякакъв вид оръжия, насочени срещу нашата страна. Затова обсъждахме тази заплаха много преди началото на военната операция. Никой не искаше да слуша“, каза Песков.

Говорителят на Кремъл се спря конкретно на ролята на Запада в украинския конфликт. Песков подчерта, че европейските страни и Съединените щати не само доставят оръжия на Киев, но и предоставят военни съветници, сателитни данни и участват в атаките срещу украински оръжия.

„От едната страна е Русия, а от другата е режимът в Киев, плюс редица европейски държави. А след това са Съединените щати, които доставят милиони тонове оръжия на Украйна. Какво е това? Това не е операция, това е война. Това е пълномащабна война“, каза той.

Песков отбеляза, че Русия „се е адаптирала към новите условия на тази война по отношение на икономиката и вземането на решения“. Страната може да си позволи да продължи военните операции, увери той, пише Труд.

В същото време Русия постига успех на бойното поле без използване на ядрени оръжия.Песков подчерта. По-специално, руските въоръжени сили наскоро поеха контрола над Константиновка , която украинската армия превръщаше в „непревземаема крепост“ от 2014 г. насам.

„Сега те (руските въоръжени сили) планират да освободят още два важни града – Краматорск и Славянск. След това цялата територия на Донецка република ще бъде освободена“, заяви той.

Говорител на Кремъл уточни, че Москва може да използва ядрени оръжия само ако „нещо заплашва самото съществуване на руската държава“.

Двустранните отношения между Русия и САЩ в момента са на нулево ниво, заяви Песков.

„Имаме сравнително добър диалог. Двустранните ни отношения не се получават, защото са заседнали на нулата, но въпреки това сме достатъчно умни, за да разговаряме помежду си“, сподели той.

Източникът отбеляза също, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се различава от европейските политици по това, че предпочита да решава проблемите чрез диалог, което е в съответствие с позицията на Кремъл. Това обаче не означава, че двете страни непременно ще се споразумеят за всичко.

„Може да не сме съгласни по почти всеки въпрос, но поне ще продължим да разговаряме помежду си. И, разбира се, можем само да приветстваме този подход“, добави Песков.

Европейските страни трябва да следват прости препоръки, за да спрат ескалацията с Русия, каза Песков.

„Съвсем просто е. Първо, Русия не е източник на заплаха за Европа. Второ, трябва да се вслушаме в опасенията на Русия. Трето,“Ако игнорирате опасенията на Русия, ще имате проблеми.

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„Четвърто, опитайте се да възобновите диалога с Русия възможно най-скоро“, посъветва той.

Песков съобщи, че милитаризацията на Европа и опитите Москва да бъде представена като враг предизвикват безпокойство в Кремъл.Според него Европейският съюз се трансформира и се превръща във военно-икономически блок.

„Следим това много внимателно, защото е изключително важно за нас и ще изисква от нас да предприемем допълнителни мерки, за да гарантираме националната си сигурност“, каза той.

Европейските страни все още си мислят, че могат стратегически да победят Русия, но това е „най-голямата грешка в историята“, предупреди прессекретарят на руския президент.

„След много тежка конфронтация ще се появят нови поколения европейски политици, по-мъдри хора, и ще започнем диалог, защото в противен случай ще бъде невъзможно да се създаде архитектура за сигурност за Европа. А решението на украинския конфликт е невъзможно без нова архитектура за сигурност“, добави Песков.

Европа се нуждае от политици като бившия френски президент Шарл дьо Гол и бившия германски канцлер Хелмут Кол , заключи той.

Редактор "Екип на Петел",

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