Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че международните санкции никога няма да накарат Русия да промени курса си в Украйна, предаде "Ройтерс". Агенцията припомня, че няколко часа по-рано САЩ и Европейският съюз посочиха, че обмислят налагането на допълнителни ограничения срещу Русия.

Западът наложи хиляди различни санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна от 2022 г. и анексирането на Крим през 2014 г. с цел подкопаване на икономиката ѝ и обществената подкрепа за Владимир Путин.

Путин заяви, че руската икономика, която е отбелязала по-висок ръст от този на страните от Г-7, се справя добре и нареди на бизнеса и на властите да се противопоставят на санкциите по всякакъв възможен начин.

"Никакви санкции няма да накарат Руската федерация да промени последователната позиция, за която президентът неколкократно говори", заяви Песков.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че е готов да премине към втора фаза на санкциониране на Русия. Подготовката на ЕС за нови санкции срещу Русия се координира тясно със САЩ, заяви днес председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща.

Песков заяви, че Европа и Украйна правят всичко възможно, за да привлекат САЩ в своята орбита. Той допълни, че за Кремъл е за предпочитате да разреши конфликта по дипломатически път, но ако това е невъзможно, тогава бойните действия ще продължат.

Икономика на Русия нарасна с 4,1% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г., въпреки многобройните западни санкции, наложени след нахлуването ѝ в Украйна, но икономиката се забавя рязко тази година под тежестта на високите лихвени проценти, предаде БТА.

