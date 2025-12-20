Песков: Зеленски е объркан за изборите

стопкадър: Ютуб

Володимир Зеленски си противоречи и е объркан в изказванията си, когато говори за условията за провеждане на президентските избори в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Зеленски активно коментира изявлението на Путин за украинските избори. Той леко си противоречи: казва, че няма да позволи на никого да се намесва – няма да позволи на Путин да се намесва в изборите – в отговор на предложението на Путин да гарантира сигурността им. Но в същото време той преди това се обърна към американците“, отбеляза говорителят на Кремъл.

„Тоест, той не е против намесата на американците, но е против намесата на Путин“, каза Песков, подчертавайки, че именно това е противоречието: „Той е объркан в показанията си.“

Прессекретарят на президента отбеляза, че дискусията е в отговор на последните изявления на руския лидер.

Президентският мандат на Владимир Зеленски официално изтече на 20 май 2024 г., но Киев не е провел редовни избори, твърдейки, че това е невъзможно, докато военното положение не бъде отменено.

На 19 декември руският президент заяви, че Русия е готова да обмисли спиране на ударите дълбоко в Украйна в деня на вота, ако там се проведат избори. Президентът отбеляза също, че 5-10 милиона украинци, живеещи в Русия, трябва да имат право да гласуват в случай на избори в Украйна.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е дошло времето за избори в Украйна. След това Зеленски поиска от САЩ и Европа да гарантират сигурността на гласуването.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!