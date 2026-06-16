Песков: Зеленски винаги може да дойде в Москва за преговори

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че предложението на украинския президент Володимир Зеленски за среща с руския президент Владимир Путин на срещата на върха на Г-7 във Франция не е предавано на Русия по официални канали, информира московското бюро на АПА.

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Прессекретарят на руския президент заяви, че ако Зеленски е готов за сериозни разговори, той винаги може да дойде в Москва, пише ТАСС.

"Разбира се, че е нямало такова предложение. Между Москва и Киев няма официални канали. Путин е казал всичко на Зеленски, предложил му е всичко и го е повтарял няколко пъти. Ако Зеленски е готов да разговаря отговорно и сериозно, и украинската страна е напълно наясно с това, той винаги може да дойде в Москва", коментира Песков.

Редактор "Екип на Петел",

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