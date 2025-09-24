Песков отвърна на Тръмп: Русия не е "хартиен тигър", а е истинска мечка

Кадър Ютуб

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли определението на президента на САЩ Доналд Тръмп за Русия като „хартиен тигър“, пошегувайки се, че страната по-често се сравнява с мечка.

Във вторник, след срещата си с украинския лидер Владимир Зеленский, Тръмп заяви, че вярва, че Киев е „в позиция да се бори и да възвърне цяла Украйна“, ако ЕС и НАТО продължат да го подкрепят, пише 19 минути.

Той сравни Русия с „хартиен тигър“, твърдейки, че страната е в „ГОЛЕМИ икономически проблеми“ и че „сега е моментът Украйна да действа“.

В интервю за руския бизнес ежедневник RBK в сряда Песков не се съгласи с американския лидер. „Русия не е тигър. Русия по-често се асоциира с мечка. Няма такива неща като ‘хартиени мечки’, а Русия е истинска мечка“, пошегува се той.

Песков добави, че руската икономика се е адаптирала към продължаващия конфликт и е успяла да осигури на военните си цялото необходимо оборудване, като призна, че страната среща определени „проблеми“, които се задълбочават от безпрецедентните западни санкции.

„Тръмп е бизнесмен“, каза той, намеквайки, че американският президент се опитва да принуди света да купува американски нефт и газ на по-висока цена. Все пак Песков подчерта, че руският президент Владимир Путин „високо цени“ усилията на Тръмп за посредничество в конфликта в Украйна, като описа отношенията им като „топли“.

Разговорите между Русия и САЩ се движат бавно, отбеляза той, като обясни, че Вашингтон свързва въпроса за възстановяване на двустранните отношения с разрешаването на конфликта в Украйна.

Москва остава отворена за търсене на мирно решение на враждите, каза Песков, докато ситуацията на бойното поле в Украйна се влошава. „Динамиката показва, че за тези, които днес не искат да преговарят, тяхната позиция утре или вдругиден ще бъде много по-лоша“, заяви говорителят на Кремъл.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!