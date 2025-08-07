Пестите стотици левове с чаша кафе в колата

Кадър Ютуб

Един необичаен съвет за икономия на гориво, който звучи почти невероятно, напоследък набира популярност сред автомобилните ентусиасти. Става дума за уникален трик, който твърди, че с помощта на обикновена чаша кафе може да се намали разходът на гориво. Макар че на пръв поглед звучи като шега, зад тази идея стои проста логика, която е фокусирана не върху двигателя, а върху шофьорските навици, пише automedia.investor.bg.

Триковете за икономия на гориво обикновено включват съвети като проверка на налягането в гумите, редовна смяна на филтрите или избягване на рязко ускорение. Този "лайфхак" обаче предлага много по-прост и интуитивен подход. Той се основава на идеята, че рязкото потегляне и спиране са основни причини за повишения разход на гориво. Когато шофираме с агресивен стил, горивото се изгаря неефективно, а двигателят работи под по-високо натоварване.

Ето и самият трик: напълнете една чаша с кафе, поставете я на централната конзола и се опитайте да шофирате така, че да не разлеете нито капка. Това действие има изненадващ ефект върху поведението зад волана. За да запазите кафето в чашата, вие несъзнателно започвате да потегляте по-плавно, да ускорявате постепенно и да спирате по-рано и по-леко.

Резултатът от този експеримент е видим веднага. Шофирането става по-спокойно, по-предвидимо и най-важното – по-икономично. Тъй като избягвате резките движения, двигателят работи в по-оптимален режим, което води до осезаемо намаляване на разхода на гориво. Това е един прост и забавен начин да се научите да шофирате по-ефективно, без да е необходимо да следите показанията на бордовия компютър.

В крайна сметка, най-големият разход на гориво не се дължи на автомобила, а на човека зад волана. Трикът с чашата кафе е чудесно напомняне, че често най-добрите решения са най-простите. Той доказва, че с малко повече внимание и съзнателност, всеки шофьор може да постигне значителна икономия на гориво и да допринесе за по-екологично шофиране.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!