Пет балкански страни са в списъка на САЩ за замразяване на издаването на визи

Държавният департамент на САЩ все решение за временно спиране на процеса по издаване на визи за гражданите на 75 държави, сред които и пет балкански - Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово и Албания, се казва в информация на „Фокс нюз“, който цитира съобщение на Държавния департамент. Мярката ще влезе в сила от 21 януари 2026 г.

Преустановяването на обработката на визи става на фона на мащабните мерки срещу имиграцията, предприети от президента Доналд Тръмп след встъпването му в длъжност през януари миналата година. Замразяването на издаването на визи ще продължи за неопределено време, посочва БТА.

Това означава, че гражданите на страните от списъка, които са планирали да се преместят в САЩ, ще трябва да изчакат резултата от прегледа на процедурите без ясен срок кога процесът по издаване на визи може да бъде възобновен.

Държавният департамент на САЩ съобщи по-рано тази седмица, че е отменил над 100 000 визи, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност миналата година, което според ведомството е нов рекорд.

