Пет дни траур в Швейцария

кадър: Нова нюз

Швейцарските разследващи се надпреварват с времето, за да идентифицират жертвите на пожара, който обхвана препълнен бар в курорта Crans-Montana. Пожарът отне живота на около 40 души и рани 115, които празнуваха Нова година в Алпийския ски курорт, предаде The Guardian (Гардиън).

Президентът на Швейцария, Гай Пармелен, обяви, че страната ще държи пет дни траур, описвайки пожара като едно от най-травматичните събития в историята на страната.

"Беше драма от непознат мащаб", каза той, отдавайки почит на многото "млади животи, които бяха загубени и прекъснати".

Президентът добави, че Швейцария е длъжна на тези млади хора, чиито "проекти, надежди и мечти" са били прекъснати, да гарантира, че подобна трагедия никога повече няма да се повтори.

Пожарът е възникнал в 1:30 ч. през нощта в бара Le Constellation. Все още не е ясно какво точно е причинило пламъците. Някои свидетели споделят, че пожарът започнал след като фойерверки или факли били поставени в бутилки шампанско.

Две жени казаха пред френския телевизионен канал BFMTV, че барман е носил служителка, която държала горяща бутилка шампанско.

Свидетелите описват как пламъците са запалили тавана и за секунди пожарът е обхванал претъпкания подземен етаж, пълен с празнуващи, много от които тийнейджъри, предава още Bulgaria ON AIR.

Една от жените разказа за масово притискане на хората, които отчаяно се опитвали да избягат по тесните стълби.

Швейцарската полиция предупреди, че може да отнеме дни или дори седмици, за да бъдат идентифицирани всички загинали.

Точният брой на хората в бара по време на пожара остава неясен, а полицията не е съобщила колко от тях все още се издирват.

Главният прокурор на кантона, Беатрис Пийло, заяви, че са мобилизирани значителни ресурси "за идентифициране на жертвите и за връщане на телата на семействата им възможно най-бързо".

