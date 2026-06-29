Пет фотоволтаични системи бяха монтирани и вече работят в Комплекса за социални услуги за деца и младежи във Варна

снимка: Община Варна

Пет фотоволтаични системи бяха монтирани и вече произвеждат електрическа енергия за сградите на Комплекса за социални услуги за деца и младежи във Варна. Три от централите са за Центъра за настаняване от семеен тип в кв. „Владислав Варненчик“, а две – в кв. „Изгрев“.

Само преди месец бе дадено началото на проект „Инсталиране на фотоволтаични системи в сгради на социални услуги в община Варна и закупуване на електрическо превозно средство със зарядна станция", а днес бе отчетено успешното му изпълнение, съобщават от общинската администрация.

На заключителното събитие присъстваха заместник-кметът на Община Варна Снежана Апостолова, директорът на дирекция „Социални дейности“ Изабела Иванова и част от екипа на дирекцията, който бе ангажиран с реализирането на проекта, както и директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна Христина Димитрова, директорът на социалната услуга Диана Дянкова, ръководителят на проекта Едуард Зайончковски и представител на фирмата-изпълнител.

Инвестицията във фотоволтаичните системи ще осигури на социалните услуги устойчиво управление на ресурсите. Това ще доведе до значителни икономии на средства за електроенергия и по-ефективно управление на публичния ресурс, както и по-добри условия за потребителите, отбеляза заместник-кметът Апостолова.

Ръководителят на проекта допълни, че изградените 5 фотоволтаични системи в социални услуги са с обща инсталирана мощност 135 kW. Очаква се те да произвеждат количество електроенергия годишно, което да намали сметките с приблизително 50 на сто. Наред с финансовия ефект проектът ще допринесе и за намаляване на въглеродните емисии и екологичния отпечатък на социалните, както и за по-добри условия за потребителите. Така този проект е пример как инвестициите в устойчива енергия могат едновременно да носят икономически, социални и екологични ползи, отбеляза Зайончковски.

Директорът на КСУДМ Диана Дянкова допълни, че за екипа на социалната услуга този проект има реално значение, като дава възможност за по-ефективно управление на ресурсите и насочване на повече средства към качеството на предоставяната грижа и специфичните нужди на потребителите. Вече виждаме резултата, тъй като към този момент 100% от нуждите от електроенергия са задоволени от новите фотоволтаични системи, отбеляза Дянкова.

Проектът се реализира изцяло със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност от близо 285 000 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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