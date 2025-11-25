Пет години без Диего Марадона

Пекселс

Днес се навършват пет години от смъртта на Диего Армандо Марадона. Един от най-добрите футболисти в историята си отиде от този свят на 60-годишна възраст. Аржентинецът почина от инфаркт, който го покоси дни, след като претърпя операция заради хематом в мозъка.

Година по-късно стана ясно, че Марадона е "оставен да умре" от медицинските лица, които са отговаряли за здравето му в последните месеци. Това гласи заключението на специална комисия от 20 експерти, извършила аутопсия и пълно разследване след кончината на световния шампион с Аржентина от 1986 г.

"Марадона е получил неадекватно, недостатъчно и хаотично лечение като за неговото състояние в последните няколко седмици преди фаталния край. То е довело до бавна и агонизираща смърт, като само приемането на огромни дози болкоуспокояващи е спирало това да бъде и болезнена такава", пише в доклада, състоящ се от 70 страници.

Подробности от аутопсията обаче бяха разкрити едва през март тази година.

"Смъртта на Марадона не е била нито внезапна, нито неочаквана“, сподели криминалистът Карлос Маурисио Касинели пред аржентинския вестник "La Nación", предаде БГНЕС.

Сърцето на ветерана е било увредено и тежало два пъти повече от нормалното, след като се е натрупала 4,5 литра течност в различни органи. В крайна сметка причината за смъртта е остър белодробен оток поради сърдечна недостатъчност и разширена кардиомиопатия - заболяване на сърдечния мускул, според местните медии.

"Фазата на смъртта при Марадона продължила до дванадесет часа, в която са се получили натрупване на течност в много органи", обясниха двама от съдебните патолози, извършили аутопсията през 2020 г.

На 17 ноември следващата година ще бъде подновено и делото за смъртта на аржентинската футболна легенда. Съдът отхвърли и исканията на защитата за съдебен процес с жури от лекаря на Марадона - Леополдо Луке.

В края на май съдът отстрани съдията Хулиета Макинтач поради скандал с документален филм. Тя е позволила на снимачен екип да присъства на заседанието без предварително одобрение. Заседанието беше прекратено и беше назначен нов съдебен състав, който да преразгледа делото отначало.

През юни 2022 г. Главната прокуратура повдигна обвинения за непредумишлено убийство при смекчаващи вината обстоятелства срещу осем медицински работници. Обвиняемите са изправени пред затвор между 8 и 25 години.

А, светът продължава да скърби за Диего Марадона.

Когато се ражда в Ланус на 30 октомври 1960 година, едва ли някой си представя, че аржентинецът завинаги ще промени историята на футбола.

За него вече много е изписано – гений е с топка в крака, как отвежда Аржентина до световната титла, как носи за първи път трофея от италианското първенство на Наполи. А голът му, станал известен като "Божията ръка", се е превърнал в нарицателно за бившата звезда.

Животът на Дон Диего обаче е изпълнен не само с върхове, но и с падения. Поддал се на изкушението от наркотиците и на моменти загубил разсъдъка си, той дълго време страдаше от тежки здравословни проблеми преди да отлети към небето, където най-вероятно продължава да гали топката в отбора на ангелите.

Тук, на земята, той никога няма да бъде забравен и във вторник паметта му ще бъде почетена в Неапол, в Аржентина, а и по целия свят, но не със сълзи, а с луда фиеста, както би искал самият Диего.

