Пет имена черпят на 10 юни

На 10 юни имен ден празнуват кръстените Антони, Антонина, Антония, Тони, Тимо.

Църквата почита паметта на Свети свещеномъченик Тимотей, епископ Брусенски.

Св. Тимотей живял през IV в. и бил епископ на гр. Пруса (днес Бруса, Турция), пише Imenata.com . Още приживе Бог го удостоил с дара на чудотворството, с който той лекувал хорските болести и страдания. По времето на император Юлиян Отстъпник (361-363) бил хвърлен в тъмница заради ревностно разпространение на християнската вяра. Християните и тук го посещавали, за да чуят мъдра поука от своя архипастир. Като узнал това, Юлиан заповядал да му отсекат главата.

Редактор "Екип на Петел",

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