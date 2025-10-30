Пет нови ареста заради кражбата от Лувъра

Снимка: Пиксабей

Пет нови ареста, включително на главния заподозрян, са били извършени в сряда вечерта в хода на разследването на обира в Лувъра - случай, който привлече вниманието на целия свят, каза днес по Ер Те Ел прокурорът на Париж Лор Бекюо, предаде БТА.

Те идват, след като в събота бяха задържани други двама заподозрени, които бяха подведени под отговорност и оставени в предварителния арест в сряда вечерта.

С тях общият брой на арестуваните става седем. Двамата задържани по-рано, на 34 и 39 години, са направили частични признания, съобщи Бекюо в сряда, отбелязва ДПА.

Единият от двамата се е опитвал да излети от Франция, когато е бил задържан. "В този момент очевидно трябваше да ускорим операциите по арестите", каза Лор Бекюо, цитирана от Ройтерс.

Един от новите задържани "наистина беше една от целите на разследващите, бяхме го набелязали", каза прокурорът, добавяйки, че бижутата, оценени на 88 милиона евро (102 милиона щатски долара), все още не са открити.

"ДНК следи" свързват този главен заподозрян с извършения обир", каза още Лор Бекюо, намеквайки, че той е бил част от групата от четирима мъже, които са проникнали в Лувъра на 19 октомври и са взели осем скъпоценности от Галерията на Аполон, където се съхраняват френските кралски бижута.

"Що се отнася до другите задържани лица, те са хора, които евентуално могат да предоставят информация за развоя на събитията", обясни прокурорът на Париж, без да разкрива подробности за тях, тъй като по думите ѝ още е "твърде рано".

Новите пет ареста са били извършени в рамките на координирани акции в Париж и района му.

"Всъщност имаше няколко цели, които бяха набелязани от разследващите и те бяха задържани вечерта", обясни Лор Бекюо. Тя допълни, че в хода на претърсванията, направени вечерта и през нощта, "плячката от този обир" не е била открита.

"Бих казала, че това, както всяко друго разследване, е като нишка на Ариадна. Моята роля не е да се тревожа за съдбата на бижутата, а да бъда решителна", каза в заключение Лор Бекюо, цитирана от АФП.

Обирът разкри пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света и беше възприет от мнозина като причина за национално унижение. Дръзкото деяние беше извършено от четирима души, но Лор Бекюо каза, че не изключва възможността за участие на по-широка мрежа, включително човек, който може да е поръчал обира и да е бил мозъкът зад него, отбелязва Ройтерс.

