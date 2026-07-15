Пет пешеходни и един автомобилен подлез във Варна ще бъдат основно ремонтирани

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Предвиждат се и основни ремонти на пет пешеходни и един автомобилен подлез. Сред тях са подлезът на бул. „Владислав Варненчик“ при спирка „Тракия“, подлезът на бул. „Княз Борис I“ при Икономически университет – Варна, подлезът на ул. „Девня“ в района на ЖП гара – Варна, пешеходният и автомобилният подлез на бул. „Княз Борис I“ при Двореца на културата и спорта (ДКС), както и подлезът на бул. „Владислав Варненчик“ при кръстовището с бул. „Мария Луиза“.

Инфраструктурните проекти на Община Варна представи кметът Благомир Коцев по време на традиционната годишна среща между ръководството на общината и представители на Камарата на строителите в България (КСБ). В нея участваха заместник-кметът по архитектура и градоустройство Пламен Китипов, председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Любомир Качамаков, почетният председател на организацията Илиян Терзиев, председателят на КСБ – Варна инж. Светослав Жеков, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, както и представители на строителния сектор. Събитието беше организирано от вестник „Строител“.

По време на срещата кметът Благомир Коцев представи инфраструктурните проекти на Община Варна, като подчерта, че програмата не е амбициозна, а реалистична на фона на намаляващите приходи в общинския бюджет, свързани с повишаването на цените, военните конфликти и ефектите от въвеждането на еврото. Разходите за поддържане на града нарастват с темпове, които не са съпоставими с увеличението на приходите в местния бюджет, отбеляза Коцев.

Благомир Коцев представи и конкретните предложения в сферата на инфраструктурата. Сред най-важните проекти е реконструкцията на пътни участъци от ул. „Вяра“, ул. „Студентска“, ул. „Ген. Колев“, бул. „Цар Освободител“ от пътен възел „Летище“ до бул. „Атанас Москов“, както и на бул. „Осми приморски полк“ от ул. „Сирма войвода“ до ул. „Цар Борис III“.

Кметът посочи и проектите, които ще се финансират по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., като част от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Сред тях са възстановяването на панорамния път Варна – Златни пясъци в района на местност „Трифон Зарезан“, реконструкция и ремонт на Летния театър, ремонт и консервация на сектор от късноантичната крепостна стена на Одесос, открит при дейности по ул. „Цар Симеон“, както и обновяване и естетизация на зоната между улиците „Дунав“, „Дебър“, „Охрид“, „Преслав“ и „Девня“.

Кметът Благомир Коцев представи и инвестиционните проекти, свързани с бъдещото развитие на транспортната инфраструктура на Варна. Те предвиждат проектиране на реконструкцията на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до пътен възел „Летище“, реконструкция на пътния възел между бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“, както и изграждане на естакада на кръстовището на бул. „Княз Борис I“ и ул. „Св. Никола“.

По време на срещата бяха обсъдени и теми, свързани с имиджа на града след случаите на незаконно строителство, включително в местността Баба Алино, процесите по административните преписки в общинската администрация, въвеждането на улична регулация и други.

Редактор "Екип на Петел",

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