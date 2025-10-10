Пет пожарни гасиха огън в жилище в Пловдив

Булфото

Пет екипа на пожарната гасиха апартамент в Пловдив. Огънят обхвана и съседно жилище, но към този час пожарът е загасен, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града.

Няма пострадали, трима души, обгазени от дима, са били прегледани на място от спешни медици.

Сигналът за пожара е подаден на тел 112 към 16:25 часа. Огънят е пламнал в апартамент в блок на ул. "Зефир", до парк "Каменица". Жилището е на последния седми етаж и в него не е имало хора, предаде БТА.

Пламъците много бързо по покрива са се прехвърлили в съседен апартамент и пожарникарите всъщност са се борили с две огнища. Към 17:40 часа те са изцяло загасени.

