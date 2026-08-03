Пет самолета се включват в гасенето на големия горски пожар до Атина след трагичния сблъсък на хеликоптери

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Пет противопожарни самолета и още пет хеликоптера излетяха по зори в понеделник, за да помогнат на стотици пожарникари, борещи се с голям горски пожар западно от Атина, Гърция, ден след като сблъсък във въздуха между два противопожарни хеликоптера уби двама души от екипажа, предаде Асошиейтед прес.

Пламъците се спуснаха по-дълбоко в района на гръцката столица, като наложиха нови евакуации в ранните часове на днешния ден, предаде БТА.

Двамата членове на екипажа – един грък и един датски гражданин – загинаха, когато техният хеликоптер се сблъска с друг близо до крайбрежния район Псата, докато се бореха с пожара, който започна в петък сутринта. Пламъците бушуваха през борови гори и храсталаци събота и неделя, подпомагани от бурни ветрове, които често пречеха на самолети, хвърлящи вода, да работят.

Екипажът на втория хеликоптер – грък и британски гражданин – бяха откарани в болница, откъдето съобщиха, че нараняванията им са леки.

Чуждестранни екипажи за борба с пожарите и хеликоптери често биват разполагани в Гърция, за да помагат в борбата с горските пожари през горещите и сухи лета на страната, отбелязва агенцията.

Днес силните ветрове отшумяха, което даде надежди, че близо 500 пожарникари, борещи се с пламъците, биха могли да успеят да спрат напредването им. Властите обаче предупредиха, че по-широкият регион Атика остава изложен на висок риск от горски пожари поради прогнозираното повишаване на температурите.

Повече от 1000 души бяха евакуирани от региона, включително повече от 250 спасени с лодки от плажове в района. В ранните часове днес бяха издадени заповеди за евакуация за още три района, докато екипи работеха по създаването на противопожарни прегради в гора, за да помогнат за спиране на разпространението на пожара.

Гръцката пожарна служба заяви вчера, че пожарът очевидно е възникнал от искри от повреден електропровод, пренасящ електричество от частен вятърен генератор до главната електрическа мрежа.

Двама души – електроинженер, отговорен за проектирането и надзора на енергийния проект, и изпълнител, участвал в изграждането на електропреносната мрежа – бяха арестувани. И двамата са обвинени в палеж, а властите са издали и заповед за арест и на собственика на компанията за вятърни генератори.

Всяко лято Гърция е обект на опустошителни горски пожари с горещи, сухи условия и често силни ветрове, което улеснява малките искри да предизвикат големи пожари, отбелязва АП. Мерките за ограничаване на рисковете от пожари, като забрани за барбекюта и някои дейности на открито, като заваряване и използване на електрически триони, често се пренебрегват. По-голямата част от стотиците горски пожари, които страната има всяка година, са причинени от небрежност.

Някои пожари обаче са умишлено запалени. Вчера властите съобщиха, че мъж е арестуван на остров Кефалония по подозрение, че е подпалил пожар, който се разпространил бързо в югоизточната част на острова и е довел до евакуацията на близките села.

Редактор "Екип на Петел",

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