Пет смъртни случая на инфектирани с хантавирус във Венецуела

Пиксабей

Венецуела регистрира три смъртни случая на инфектирани с хантавирус в източния щат Ансоатеги, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на здравното министерство.

Освен това в друг щат - Баринас, са починали двама медицински работници, заразени с опасното заболяване. Те не са били в контакт с инфектирани лица от щата Ансоатеги, отбелязва здравното ведомство. В текста се добавя, че става въпрос за изолирани случаи, които не представляват риск за общественото здраве.

„Този вирус се предава от гризачи в селските и земеделските райони, главно чрез вдишване на частици от урина, фекалии или слюнка в затворени помещения“, се казва още в изявлението на венецуелското министерство на здравеопазването, пише БТА.

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията миналия месец обявиха, че отменят мерките, свързани с разпространилия се на круизен кораб хантавирус. Трима от пътниците на кораба починаха от заболяването.

Щамът „Андес“ е единственият известен досега щам на хантавируса, който може да се разпространява от човек на човек чрез близък и продължителен контакт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!