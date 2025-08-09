Пет възможни сценария за край на войната в Украйна

стоп кадър: Нова тв, архив

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговаря за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви лидерът на САЩ в своята социална мрежа Truth Social в петък вечерта, предаде бТВ.

Тръмп иска да използва силата на личността си, за да постигне споразумение. Изглежда, че той все още се придържа към идеята, че Путин може да бъде убеден за край на войната в Украйна.

Руският президент обаче вероятно иска да спечели време, след като през май вече отхвърли предложението за безусловно прекратяване на огъня, предложено от Европа, САЩ и Украйна.

Руските сили напредват на фронтовата линия в лятна офанзива, която може да изведе Путни все по-близо до целите му, така че преговорите през есента да бъдат с различна тема, коментира Си Ен Ен.

Една от очевидните цели на Америка е да се стигне до тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски, за да се обсъди прекратяването на войната – същият формат на среща на върха, който Русия отхвърли в Истанбул през май.

И все пак, среща на върха – планирана и отлагана, остава възможна.

Си Ен Ен представя пет възможни сценария за край на войната.

1. Владимир Путин се съгласява на безусловно прекратяване на огъня

Това е много малко вероятно - Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, при което фронтовите линии да останат такива, каквито са – Съединените щати, Европа и Украйна вече поискаха такава пауза през май под заплахата от санкции, а Русия я отхвърли.

Тръмп се отказа от санкциите, предпочитайки преговори на ниско ниво в Истанбул, които не промениха нищо особено.

30-дневното прекратяване на огъня по-рано тази година срещу енергийната инфраструктура не отбеляза особен успех.

А в момента Кремъл превръща постепенните успехи на фронтовата линия в стратегически предимства и не би видял смисъл да спира този напредък. Поне до октомври Путин ще иска да се бие, защото печели.

2. Прагматизъм и още разговори

Чрез преговорите може да се постигне съгласие за още разговори, които да замразят руските постижения, когато настъпи зимата. Тоест фронтовите линии във военно отношение да останат такива, каквито са били около октомври.

Дотогава Путин може би ще е превзел източните градове Покровск, Константиновка и Купянск, което ще му даде сигурност през зимата и възможност за прегрупиране.

След това Русия може да атакува отново през 2026 г. или пък да използва дипломация, за да направи тези успехи постоянни.

Путин може също да повдигне въпроса за избори в Украйна – отложени заради войната, и да поиска разговори с Тръмп – за да постави под въпрос легитимността на Зеленски и да поиска той да освободи поста в полза на по-проруски кандидат.

3. Украйна някак си преживява следващите две години

Военната помощ на САЩ и Европа за Украйна помага за това да се сведат до минимум отстъпките на фронтовата линия през следващите месеци. А Владимир Путин - да се стреми към преговори, тъй като неговите военни за пореден път не успяват да изпълнят обещанията си.

Покровск може да падне и други източноукраински крепости също може да бъдат застрашени, но руското настъпление ще се забави - както се е случвало и преди. А Кремъл дори може да усети удара от санкциите и прегряването на икономиката.

Европейските сили вече са формулирали предварителни планове за разполагане на „сили за успокоение“ в Украйна като част от гаранциите за сигурност.

Десетки хиляди европейски войници от НАТО биха могли да бъдат разположени около Киев и други големи градове, предоставяйки логистична и разузнавателна помощ на Украйна, докато тя се възстановява. Те може да бъдат и достатъчно възпиращ фактор, така че Москва да реши да остави фронтовите линии такива, каквито са. Това е най-доброто, на което Украйна може да се надява.

4. Катастрофа за Украйна и НАТО

Путин правилно вижда пукнатините в единството на Запада след среща с Тръмп, която подобрява отношенията между САЩ и Русия, но оставя Украйна да се оправя сама.

Европа може да направи всичко възможно, за да подкрепи Киев, но не може да наклони везните без американска подкрепа.

Путин може да види как малките успехи в Източна Украйна се превръщат в бавно разгромяване на украинските сили в равния, открит терен между Донбас и централните градове Днепър, Запорожие и Киев.

Украинската отбрана може да се окаже слаба, а кризата с войниците на Киев да се превърне в политическа катастрофа. Тогава Зеленски ще поиска по-широка мобилизация в подкрепа на отбраната на страната.

Безопасността на Киев отново е в опасност. Силите на Путин се придвижват напред. Европейските сили преценяват, че би било по-добре да се бият с Русия в Украйна, отколкото по-късно на територията на Европейския съюз.

Но европейските лидери в крайна сметка нямат политическия мандат да се включат във война за земя в Украйна. Путин продължава напред. НАТО не успява да даде единен отговор. Това е кошмарът на Европа - краят на суверенна Украйна настъпва.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!