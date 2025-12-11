Петък започва с минусови температури

Кадър НИМХ

През нощта в западната половина от страната ще преобладава ясно време, докато на изток облачността ще е значителна - предимно средна. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в равнините, котловините и по поречието на Дунав ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са от минус 1° - 3° в котловините от Югозападна България, до 4° - 8° в североизточните райони. Утре на много места в Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност.

След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време с максимални температури между 8° и 13°, малко по-високи в крайните югозападни райони, в София - около 12°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

