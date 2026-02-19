Петър Берон: "Пещерняците не се самоубиват. Категоричен съм в това"

снимка: Vassia Atanassova - Spiritia

„Пещерняците не се самоубиват. Категоричен съм в това.

Аз 70 г. обикалям пещерите и познавам тези хора. И 32 г. съм бил председател на Федерацията па палеонтология и такъв случай на самоубийство или на педерастия, педофилия, секти и содомия никога не е имало. Пещерняците са по-особени хора и не се занимават с такива неща“!

Това каза за „България днес“ световно признатият специалист по пещерна фауна и акарология, който е изследвал над 700 пещери по целия свят проф. д-р Петър Берон.

„Аз не обсъждам конкретния случай „Петрохан“, защото всеки случай е сам за себе си и си има разследващи органи, нека те да си разследват„, настоя още ученият.

Той разказва, че познава Яни Макулев – бащата на 15-годишното момче Александър, което бе намерено екзекутирано със сплетени ръце и с куршум в главата в кемпера на Ивайло Калушев под връх Околчица

„Да, някога съм го познавал, но познанството ми е в далечното минало. Искрено му съчувствам и изказвам най-дълбоките си човешки съболезнования към него и семейството му за случилото се, но и му се чудя доста как може така да си остави момчето. Това е особен случай и сигурно има обяснение, но не искам да се хвърля вина върху пещерното движение заради случая „Петрохан“, настоява още професорът, който в момента работи върху 50-ата си книга.

„Хората лягат и стават със жените си, а аз лягам и ставам със случая „Петрохан“, признава професорът, който днес е почетен председател на българската федерация по спалеонтология у нас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!