Петър Дочев: Утре в 18:30 всички пред Съдебна палата

Редко Петров

Стопкадър бТВ

Петър Дочев нахлу в сутрешния блок на бТВ, но за разлика от друг път не започна с традиционното представяне на гостите в „Пред обед“.

Актьорът и водещ отправи апел към всички българи да дойдат на протеста в четвъртък в София, за да изразят своето недоволство срещу присъдите за едно жестоко убийство, което разгърси България.

Призовавам всички утре в 18:30 часа да дойдат пред Съдебна палата в София, за да протестират срещу решението на съда. Знаете какво се случи преди няколко години, помните как Евгения Владимирова, която беше брутално убитна, бе натъпкана в куфар и изхвърлена. В момента присъдата е 20 години, а не доживот на мъжа й, а свекърът й е оправдан, започна Дочев.

Сега делото ще отиде във Върховен съд и може би с граждански натиск ще има по-справедлива присъда, но за да се случи това всички трябва да изразим несъгласие с първата присъда. Гражданският натиск често е оказвал влияние в такива случаи, надявам се да окаже и в този, допълни Петър.

