Петър Дочев: Венета Райкова провали всичките ми планове

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Преди Нова година водещите и гостите в „Преди обед” по bTV заговориха за плановете, които са имали през 2025-а и общенията, която си дават за следващата. Прословутите новогодишни „резолюции”, както водещите решиха да ги наричат, се оказаха объркани заради непредвидимите събития в самото предаване.

„Каквито и планове да съм имал за тази година, Венета Райкова ми ги провали”, заяви директно Петър Дочев. Актьорът изобщо не скри, че е смятал да работи по-малко и повече да пътува. Внезапното напускане на Райкова обаче стана причина той да се върне като титулярен водещ в „Преди обед”.

„Само грип да не ни хване”, пожела с усмивка на колегите си Дочев, очевидно подигравайки се на първото оправдание на Венета Райюкова след свалянето ѝ от ефир.

„Аз пък съм просто устроена жена и планирах две неща за годината, които изпълних - да не умра и да не забременея”, разведри леко напрегнатата обстановка Оля Малинова.

