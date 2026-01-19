Петър Дочев имитира Бойко Борисов в похвално слово за българската баница

кадър bTV, Фейсбук

редактор Веселин Златков

Интересна сцена се разигра в ефира на „Преди обед” по bTV. Темата беше българската баница, която се превръща кулинарен хит във Франция и цяла Европа и конкуренция на традиционния за тази част на света киш.

Водещият Петър Дочев влезе в темата с вита баница на поднос. По-интересното беше, че той реши да говори по нея, имитирайки речта на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той го иронизира, заявявайки, че след като сме влезли в еврозоната, сега ще я превземем с баница.

Импровизацията явно не се хареса на редакторите и продуцентите на предаването. Това стана ясно, след като Дочев рязко извади слушалката от ухото си, явно за да не чува протестите на екипа зад кадър.

Актьорът все по-често използва предаването за вкарва уж случайно политически коментари, въпреки че „Преди обед” не е политическо предаване. По-късно той ни в клин, ни в ръкав цитира друга реплика на Борисов.

„Искам само да кажа, че аз Влади Горанов не го познавам”, заяви Дочев.

