реклама

Петър Дочев показа бруталната действителност в САЩ с покъртителни снимки

15.08.2025 / 16:54 1

снимки Инстаграм/Петър Дочев

редактор Веселин Златков

Водещият на „Преди обед” Петър Дочев по bTV публикува в Инстаграм снимки от Ню Йорк. Но ако очаквате да видите обичайни красиви кадри на световноизвестни места, ще бъдете разочаровани.

Известен със своята страст към чернобелите снимки на лента, актьорът ни води в далеч по-мрачната действителност на Бронкс.

Той показ мизерията, припаднали наркомани, полицейщина и лицата на обикновените жители на този квартал.

Сериозната репортажна фотография явно се отдава на Петър Дочев, който очевидно е амбициран да покаже истинското лице на Америка, а не захаросаната ѝ фасада.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Peter Dochev (@peter.doch)

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 6 минути)
Рейтинг: 136769 | Одобрение: 15504
И там е една голяма клоака!!!;):errm:Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама