Петър Дочев показа бруталната действителност в САЩ с покъртителни снимки

снимки Инстаграм/Петър Дочев

редактор Веселин Златков

Водещият на „Преди обед” Петър Дочев по bTV публикува в Инстаграм снимки от Ню Йорк. Но ако очаквате да видите обичайни красиви кадри на световноизвестни места, ще бъдете разочаровани.

Известен със своята страст към чернобелите снимки на лента, актьорът ни води в далеч по-мрачната действителност на Бронкс.

Той показ мизерията, припаднали наркомани, полицейщина и лицата на обикновените жители на този квартал.

Сериозната репортажна фотография явно се отдава на Петър Дочев, който очевидно е амбициран да покаже истинското лице на Америка, а не захаросаната ѝ фасада.

