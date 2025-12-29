Петър Дочев призова зрителите да гласуват на изборите

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Водещият на „Преди обед” по bTV Петър Дочев все по-често изразява активна гражданска позиция, включително и по политически теми. В понеделник сутрин той отправи призив към зрителите да гласуват масово на следващите парламентарни избори, независимо за кого.

Актьорът опита да представи посланието си като шега.

„Трябва да гласуваш, защото така можеш да се оплакваш. Ако не гласуваш, не можеш да кажеш „съсипаха я тази държава”, защото не си участвал”, каза Дочев с усмивка. Колегите му Яна Донева и Оля Малинова не се включиха в темата, тъй като политиката не е характерна за предаването.

